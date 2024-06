Soirée de reconnaissance pour le Comité de parents du CSS du Fer

Le 6 juin s’est tenu la toute première soirée de reconnaissance pour les parents engagés dans la communauté éducative.

Les parents ont été récompensés pour leur implication parentale dans les écoles. La soirée a aussi permis de mieux comprendre la structure de l’implication parentale ainsi que les possibilités d’engagement grâce au réseautage qui a eu lieu lors de l’événement.

Le Comité de parents a entre autres pour rôle de communiquer les besoins des parents, donner son avis sur des questions soumises par le CSS du Fer, fournir des avis sur tout sujet visant l’amélioration du fonctionnement du CSS du Fer et de promouvoir la participation des parents aux activités.

« Il est crucial que les parents s’impliquent activement dans les écoles et que leur engagement soit reconnu et valorisé », mentionne Jessica St-Laurent. « Le Comité de parents vise à promouvoir de rôle essentiel des parents dans l’éducation et leur influence positive sur la réussite des élèves ».

« Cette soirée magnifique est le résultat du plan ambitieux du Comité de parents : nous voulons montrer que nous pouvons soutenir tous les parents du Centre de services », dit Amaury LeBoyer, président du conseil d’administration du CSS du Fer. « Je trouve cela très motivant et j’espère que notre enthousiasme se propagera, nous permettant d’enrichir avantage notre offre aux familles ».