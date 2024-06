La SFP Pointe-Noire et la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles s’unissent pour la communauté

Une poignée de main entre le directeur général de la Caisse de l’Énergie et des ressources naturelles, Steeve Chapados, et le président-directeur général de la SFP Pointe-Noire, Louis Gravel, signe du partenariat entre les deux parties. Frédéric Cormier (v-p, finances et services administratifs, SFP Pointe-Noire) et Benoit Méthot (président de la Caisse) les accompagnent sur la photo. Photo courtoisie