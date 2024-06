Frappe importante contre le trafic de drogue à Sept-Îles et au Saguenay

Trois hommes et une femme ont échoué dans leurs dernières transactions de trafic de drogue. Les policiers de l’Escouade Régionale Mixte (ERM) Saguenay, en collaboration de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec de la Côte-Nord, ont frappé fort lundi avec des arrestation et des perquisitions.

L’enquête des policiers tend à démontrer que les trafiquants arrêtés travaillaient pour le fugitif All Boivin qui est toujours sous mandat d’arrestation et non localisé.

La livraison de 2 kg de cocaïne d’un homme de 29 ans de Saguenay, livraison destinée à un homme de 24 ans et une femme de 18 ans à Sept-Îles, a été interceptée par les enquêteurs de l’ERM. Les arrestations ont eu lieu à Sept-Îles.

Le travail des policiers ne s’est pas arrêté là. Ils ont poursuivi leurs perquisitions au Saguenay en lien avec ces arrestations. Ils ont arrêté un homme de 27 ans à la tête d’une cellule appartenant à All Boivin.

Ce dernier, tout comme le Pic Turmel du Blood Family Mafia, est lié aux événements de violence qui se déroulent sur le territoire nord-côtier depuis plusieurs mois.

All Boivin est le deuxième criminel le plus recherché au pays, pour des histoires de trafic de stupéfiants. Le Programme Bolo, une initiative visant à encourager les citoyens à garder l’œil ouvert, offre jusqu’à 100 000 $ de récompense pour lui.

Au total les policiers ont pu saisir environ :

Plus de deux kilogrammes de cocaïne

Plus de 300 000$

Des cellulaires

Deux véhicules en bien infractionnel : un GMC Sierra 2020 et un Audi A4 2010

Les quatre individus arrêtés ont été remis en liberté par la suite. Ils devront comparaître ultérieurement sous des accusations, entre autres, de trafic de stupéfiants.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.