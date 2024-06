Caribou: vers un décret fédéral pour protéger d’urgence trois hardes québécoises

Un énième report dans l’adoption de mesures de protection du caribou ne passe pas auprès du gouvernement fédéral. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada Steven Guilbeault a affirmé lundi son intention de recommander un décret d’urgence visant la protection de trois populations de caribous au Québec, dont celle de Charlevoix.

«Le gouvernement du Québec nous promet une stratégie de rétablissement du caribou depuis 2016. Depuis, aucune action concrète n’est prise. (…) J’ai l’opinion que le caribou boréal fait face à des menaces imminentes pour son rétablissement dans trois hardes du Québec. Il est grand temps d’agir et de renverser la tendance » a déclaré Steven Guilbeault.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est parmi les organisations qui saluent la sortie du ministre Guilbeault. La mise en place de ce décret est d’ailleurs une recommandation qu’avait émise la SNAP Québec suite à la publication d’une stratégie caribou partielle par le gouvernement du Québec le 30 avril dernier, incluant une consultation. Ladite consultation sur les projets ayant pour but de protéger les hardes de la Gaspésie et de Charlevoix devait se conclure le 30 juillet, mais a été prolongée jusqu’au 31 octobre. Cette annonce du 10 juin a visiblement mis à l’épreuve la patience du ministre Guilbeault qui a souvent brandi la menace d’un décret, au grand déplaisir de son homologue québécois à l’Environnement, Benoît Charette.

Selon une évaluation des menaces imminentes sur cinq populations de caribou forestier au Québec, les coupes forestières et les chemins forestiers prévus pour 2023-2024 mettent en péril le rétablissement de l’espèce, indique la SNAP. L’avenir des populations de Val-d’Or, de Charlevoix et du Pipmuacan est particulièrement miné selon ce document réalisé après des demandes officielles de Premières Nations de la province auprès du gouvernement fédéral.



« Plutôt qu’une nouvelle querelle entre les deux paliers de gouvernements, il s’agit d’une occasion de négocier et conclure une entente pour la protection de l’habitat du caribou dans son ensemble, en incluant la contribution financière du fédéral et le leadership des Premières Nations », estime Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP Québec.



Le décret d’urgence aurait pour but la protection de l’habitat essentiel des hardes de Charlevoix (en captivité), de Val-d’Or (en captivité) et du Pipmuacan.

Il faudra vraisemblablement attendre à l’automne pour l’adoption du décret puisqu’une fois encore, des consultations seront nécessaires.