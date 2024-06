Arrosage au phytocide près des voies ferrées

Des pulvérisations de phytocide le long de certaines portions de voie ferrée sont prévues cet été sur la Côte-Nord dans le but de contrôler la croissance des arbres et arbustes. Amateurs de cueillette de petits fruits et de champignons, il vous faudra éviter les secteurs concernés pour toute la saison 2024.

Rio Tinto/IOC avise que dans le cadre de son programme d’entretien 2024 du chemin de fer QNS&L, les pulvérisations dans le but de contrôler la végétation arbustive sont prévues entre le 2 et le 12 juillet sur l’emprise de la voie ferrée entre le port de Sept-Îles et le mille 125. Le pourtour des tours de communication, les héliports et la cour de triage de Sept-Îles feront également l’objet d’interventions.

« Essentiellement, ce qui est visé, c’est une bande de chaque côté du chemin de fer. Pour Rio Tinto/IOC : la largeur totale de l’aspersion est de 8 mètres à partir du centre de la voie ferrée », indique François Gagnon, chargé de projet en environnement pour WSP Canada. La firme est chargée de la surveillance des travaux.

Des pulvérisations du même ordre sont prévues plus tard en juillet pour ArcelorMittal.

Le produit principal utilisé pour le contrôle est un herbicide du nom de navius flex. « Dans l’emprise de la voie ferrée, c’est celui qu’on utilise. Il y a d’autres produits utilisés, mais exclusivement dans la cour de triage, qui n’est pas accessible au public. Le but n’est pas de tuer toute la végétation, donc le navius flex va agir spécifiquement sur les arbres et les arbustes. On veut éviter que des arbres et des arbustes poussent en bordure du chemin de fer, parce que ça nuit à la visibilité et qu’il y a des risques pour la sécurité », indique M. Gagnon.

Tous les secteurs sensibles seront évités. « Les prises d’eau, les milieux humides, les habitations, tout est répertorié et protégé par une zone tampon de 200 mètres de protection », dit-il.

Il est fortement recommandé de ne pas fréquenter les lieux durant les 2 jours suivant l’aspersion et d’éviter de consommer les fruits sauvages qui s’y trouvent durant toute la saison 2024. « La bonne pratique est de s’abstenir de cueillir quoi que ce soit où il y a eu aspersion », renchérit le chargé de projet.

Les risques que le phytocide soit dispersé par le vent et l’eau au-delà du site d’intervention sont minimes, selon ses dires. « L’entreprise qui fait les pulvérisations n’a pas l’autorisation de les faire s’il y a de la pluie et du vent de 15 km/h et plus. Techniquement, ça prend moins que 10 jours, mais on indique une période plus longue parce qu’on veut s’assurer que les travaux soient faits dans les conditions idéales. »

Le produit utilisé n’est « pas nocif pour les animaux ni les insectes ». « C’est vrai pour l’humain, les abeilles, les oiseaux. Les molécules utilisées sont peu toxiques. »

En ce qui concerne les entretiens de Rio Tinto/IOC, toute la portion québécoise de la voie ferrée jusqu’à la frontière du Labrador est visée, sauf les zones tampons. Les travaux du même ordre pour ArcelotMittal sont pour leur part prévus entre le mille 107 et le mille 182, du 15 au 26 juillet approximativement. Un avis précis sera émis sous peu.