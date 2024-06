Vagues de chaleur : avoir chaud sans y laisser sa peau

Qui dit été dit « risque de chaleur accablante » et nul n’est à l’abri de la canicule dont une première vague est annoncée du mardi 18 juin au jeudi 20 juin. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles…

Lorsque le mercure frôle les 30 °C doublés d’un indice humidex de 40 et plus ou une température de plus de 40 °C, Environnement Canada émet un avertissement de chaleur, accompagné d’une panoplie de recommandations pour passer à travers sans tourner de l’œil. Environnement Canada prévoit des journées très chaudes avec des températures maximales entre 30 et 34°C. Le retour à la normale est prévu vendredi. Jusqu’à la prochaine vague!

Conseil numéro 1

Ne restez pas seul avec la chaleur

La chaleur, surtout doublée d’un indice humidex élevé, pose des risques pour la santé : déshydratation, fatigue, étourdissements, fièvre, coup de chaleur… Les personnes de 65 ans et plus, les enfants de moins de 5 ans et les bébés et les malades chroniques sont particulièrement à risque et devraient faire l’objet d’une attention particulière : un coup de fil, une visite, un petit coup de main pour les tâches comme les courses par exemple.

Conseil numéro 2

Boire, boire et boire.

-Pour éviter un coup de chaleur, contrer la déshydratation et maintenir son corps dans de bonnes dispositions lorsque le mercure grimpe, l’eau est votre meilleure alliée. Vous mourez d’envie d’une bière ou d’un gin tonic? Sachez que l’alcool a plutôt tendance à déshydrater qu’à hydrater. Un conseil pratique : traîner en tout temps une gourde qui maintient l’eau fraîche. On recommande de boire 2 litres d’eau par jour lors des grandes chaleurs.

Conseil numéro 3

On ferme!

-Ce conseil peut sembler contre-intuitif, mais sachez que la chaleur extérieure s’infiltrera rapidement dans votre logis. Quand le soleil brille, fermez les fenêtres et les rideaux. N’hésitez toutefois pas à aérer en soirée et la nuit, lorsque les températures sont plus fraîches.

Conseil numéro 4

Mangez de la salade!

-Ceci est une boutade qui cache toutefois une vérité de La Palice : oubliez le four!

Tous les appareils qui dégagent de la chaleur devraient être utilisés le moins possible, que l’on parle de la sécheuse, du four, des ronds de la cuisinière ou même de la télé et des luminaires!

Conseil numéro 5

À l’eau

Pour faire baisser votre température corporelle, n’hésitez pas à prendre une douche ou un bain d’eau fraîche, selon votre degré de tolérance. Vous avez accès à une piscine? Gâtez-vous! Et invitez donc vos aînés ou vos amis avec de jeunes enfants. (voir conseil numéro 1). Plus simplement encore, tamponnez votre visage, vos bras et votre cou avec une débarbouillette imbibée d’eau fraîche ou vaporisez de l’eau froide sur le visage à l’aide d’un pulvérisateur propre.

Conseil numéro 6

Allez magasiner

L’idée n’est pas de dépenser votre paye en pacotille, mais bien de profiter de la climatisation des lieux publics comme les centres commerciaux et les épiceries.

Conseil numéro 7

Réduisez vos efforts physiques (ce n’est peut-être pas le temps de corder votre bois).

Conseil numéro 8

Portez un chapeau et des vêtements clairs et amples.

Conseil numéro 9

Faites vos activités physiques tôt le matin ou après le coucher du soleil.

Conseil numéro 10

Si votre état de santé ou celui d’un proche vous inquiète, communiquez avec Info-Santé 811 pour obtenir une évaluation et des recommandations. En cas d’urgence, appelez le 911 ou rendez vous à l’hôpital le plus près de chez vous.

Les signes à surveiller

Les maux de tête, crampes musculaires, enflure des mains, des pieds et des chevilles, l’apparition de petits boutons rouges sur la peau, appelés « boutons de chaleur », des paroles incohérentes, une fatigue inhabituelle ou épuisement et un malaise généralisé sont quelques-uns des symptômes du coup de chaleur et ne devraient pas être pris à la légère. Il peut être nécessaire de consulter.

Une forte soif, un pouls et respiration rapide, des nausées et vomissements sont des signes de déshydratation. Déplacez-vous alors dans un endroit frais et buvez de l’eau.