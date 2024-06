Mois de l’eau 2024 : l’OBV Duplessis propose 3 activités

Depuis 2017, juin est le Mois de l’eau et l’organisme de bassins versants (OBV) Duplessis profite du momentum pour convier les citoyens à quelques rencontres autour de l’eau.

La thématique annuelle, « À la confluence des cultures et des traditions », a inspiré l’équipe de l’OBV qui propose en premier lieu une soirée de contes à la plage Monaghan (stationnement #1) le jeudi 20 juin à 19h. Animée par Joan Grégoire, conteused’origine inuit, fondatrice du festival Sept-Îles En Mots et animatrice pour le Musée Huron-Wendat, l’activité gratuite inclura un atelier de fabrication de bannique.

Il sera également possible de visiter gratuitement la station d’épuration de Port-Cartier et de découvrir comment sont traitées les eaux usées de la ville. On vous offrira quelques trucs pour contribuer à améliorer la qualité de l’eau. Le rendez-vous est donné le vendredi 5 juillet à 15h.

Les aventuriers seront ravis d’apprendre qu’une descente en canot-kayak guidée de la rivière Moisie est également au programme le 13 juillet. Découvrez l’histoire de la rivière, sa faune, sa flore, sa géologie et sa géographie lors de cette descente de 10 km pour laquelle une condition physique minimale est requise.

Une participation financière sera demandée par personne pour la location des embarcations, incluant le service de navette, mais le partenaire Évasion Côte-Nord fait sa part pour que cette activité soit offerte à prix réduit. Pour toutes les activités proposées, le nombre de places est limité. Vous êtes prié de réserver par courriel (cthomas@obvd.qc.ca) ou au téléphone au (418) 960-1246 poste 3.