Le Triathlon de Port-Cartier perdure

Ils étaient nombreux samedi, par une belle journée, à souligner la 30e édition du Triathlon de Port-Cartier. Au quelque 150 participants, près de 90 bénévoles ont assuré le bon déroulement de l’événement.

Le rendez-vous de Port-Cartier figure parmi les vieux triathlons au Québec. « Il a toujours perduré », a souligné Christian Lepage, co-président d’honneur et fondateur en compagnie de Murielle Pitre.

Présidente du comité organisation, Audrey Lachapelle, a mentionné que c’était tout un exploit que l’événement en soit rendu là. « C’est grâce aux comités, aux bénévoles, aux partenaires et aux participants », a-t-elle dit. « On a réussi le défi du 30e! » Elle a aussi parlé de la relève de demain avec les jeunes tout aussi nombreux à être du Triathlon de Port-Cartier.

« Il n’y a pas eu d’anicroches. Tout le monde avait le sourire aux lèvres. »

Parmi les quatre athlètes du Triathlon de Port-Cartier à avoir goûté à des compétitions internationales dans ce sport (les autres étant Diane Roux, Marie-Pier René et Charles Paquet), Mme Lachapelle a mentionné que le retour du souper et la présence des présidents d’honneur et fondateurs, M. Lepage et Mme Pitre, avait été fort apprécié.

Par ailleurs, le coordonnateur au développement du sport chez Triathlon Québec, Jean-Samuel Lampron était présent au Triathlon de Port-Cartier pour prendre le pouls de l’événement. Il a apprécié ce qu’il a vu.

« Le monde s’encourage et se motive. Pour une petite place, c’est impressionnant l’implications des bénévoles », a-t-il fait savoir. Il donnera quelques suggestions à l’organisation pour qu’elle continue de s’améliorer.