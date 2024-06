Festival de la chanson de Tadoussac : une nouvelle énergie pour ses 40 ans

La directrice générale du Festival de la chanson de Tadoussac Myriam Sénéchal et son équipe ont tout donné pour que cette édition du festival soit un succès dont on parlera longtemps. Le 40e anniversaire a été rempli de soleil, de groupes favoris des festivaliers et de bons souvenirs.

Loin de se morfondre dans son divan ou de rejoindre la FADOQ, le Festival de la chanson de Tadoussac amorce sa 40e année avec une « nouvelle énergie ».

« Après 40 ans, ça prend ça sinon ça tombe dans les abysses. Le fait d’avoir des jeunes motivés, c’est ce qui garantit qu’il pourra y avoir un 80e anniversaire », assure Myriam Sénéchal.

Celle qui est aux commandes de son premier festival à vie en tant que directrice assure que l’équipe est solide, en plus d’opérer comme pas une.

À quoi s’attendre ?

Myriam Sénéchal dit avoir pris plus de notes que de risques cette année avec la programmation et les activités.

« On a essayé des concepts cette année, et on va prendre la décision à savoir si on les reconduit ou non au même titre que les concepts qui existent depuis longtemps au festival », dévoile-t-elle.

Les spectacles gratuits qui occupaient près de la moitié de la programmation sont également là pour rester aux dires de la directrice.

Pour elle, l’édition de cette année s’est passée « comme un charme » et a eu dans sa liste tous les événements qui rendent le festival mémorable depuis sa création comme la proximité avec les artistes, la bonne humeur, et les concerts en nature.

Le mélange des publics occupe aussi une place toute spéciale dans le cœur de la directrice qui finira enfin par se reposer quelque part cette semaine.

« Cette année je trouve que les scènes étaient plus mélangées en termes de public. J’ai vu Luis Clavis à la chapelle protestante avec un petit public où il faisait chanter ses chansons à des spectateurs plus vieux, et ça m’a beaucoup plu », conclut-elle.

Une histoire pas comme les autres

Myriam Sénéchal voit un rapprochement entre l’équipe actuelle composée de gens jeunes et motivés et les passionnés qui ont fondé le Festival de la chanson de Tadoussac.

« C’est comme si on le partait à nouveau, mais avec des partenaires établis et une clientèle déjà acquise », résume la directrice générale.

C’est en 1984 qu’André Tremblay nomme une nuit d’improvisation musicale le « Festival de la chanson de Tadoussac ».

Après le passage d’artistes titanesques comme Dan Bigras, Richard Desjardins, Luce Dufault et les Colocs pour ne nommer que ceux-là dans les années 1980 et 1990, l’équipe s’épuise et donne les clés à Charles Breton qui en sera le directeur général pendant 20 ans.

Le spectacle de clôture de 1991 au Café du Fjord à côté de l’auberge. Photo courtoisie Municipalité de Tadoussac

Avec les années, l’événement prend sa forme actuelle et incorpore plusieurs idées novatrices comme les Chemins d’écriture en plus d’agrandir sa programmation.

« À l’époque, on avait les plus gros noms de la musique francophone, mais on ne voulait pas lever le nez sur la relève », explique l’ancien directeur général.

Un travail herculéen est mené pour offrir des spectacles à grand déploiement dans l’église, capable d’accueillir 600 personnes dès 2011 avec le passage des 12 Hommes rapaillés qui y donnent un concert mémorable.