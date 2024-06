Création d’une chambre de commerce à Havre-Saint-Pierre

Une nouvelle chambre de commerce voit le jour à Havre-Saint-Pierre. Depuis juillet 2023, une trentaine d’entrepreneurs de Havre-Saint-Pierre se sont regroupés afin de rendre possible ce projet. Après plusieurs mois de démarches, l’enregistrement de la chambre a finalement été approuvé.

La Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre (CCHSP) avait cessé ses activités vers 2009-2010. L’Association des gens d’affaires de la Minganie (AGAM) avait pris le relais en 2012 avant de se dissoudre au printemps 2018

Une première assemblée des membres s’est tenue le 27 mai dernier. Elle avait pour but d’élire un président, un vice-président, un secrétaire et 8 autres membres du premier conseil d’administration de la chambre. Seuls les 37 membres signataires de la demande de création avaient le droit de vote pour cette première assemblée.

C’est Mario Noël qui a été élu président. Il sera assisté par Théo Ganas, vice-président, et Karen Barriault, secrétaire-trésorière. Ils pourront compter sur l’appui de huit membres administrateurs qui sont : Camil Barriault, Sonia Prévereau, Karine Vigneault, Marc-André Gauthier, Monia Petitpas, Claudie Jomphe, Fanny Desmeules et Alain Lebrun.

En plus d’élire le premier conseil d’administration, les membres présents ont adopté les règlements administratifs de la chambre et établi la cotisation des membres à 250 $.

Le nouveau conseil d’administration aura pour tâche de structurer le volet administratif, de recruter de nouveaux membres et de bâtir une organisation forte et unie. La nouvelle organisation précise que l’adhésion à la chambre ne se limite pas aux entreprises et organismes de Havre-Saint-Pierre, mais bien à tous ceux et celles qui font des affaires sur le territoire de la chambre.