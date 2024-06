Un tournoi de golf payant pour la Fondation Husky

33 845$, c’est le montant rapporté pour la première édition du tournoi de golf de la Fondation Husky.

Pas moins de 128 joueuses et joueurs ont pris part au premier événement de financement de la Fondation lancée en avril. Différents concours ont eu lieu sur le parcours.

Le tournoi devrait donner à la Fondation Husky un bénéfice de près de 21 000$.

L’organisation a pu compter sur l’aide d’une vingtaine de bénévoles, sur la participation du président d’honneur, Steeve Chapados, directeur de la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles, et sur la contribution de plusieurs partenaires.

Fondateur du Husky et ancien coordonnateur aux sports et loisirs des écoles Jean-du-Nord et Manikoutai, Phil Gagnon était présent.

La Fondation a pour objectif d’apporter un soutien à l’accessibilité pour les élèves-athlètes des différentes équipes sportives de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, mais aussi pour ceux et celles qui représentent la seule école secondaire publique francophone de Sept-Îles au niveau culturel et scientifique.