Activités pour les papas à l’aréna Guy Carbonneau

Hommes Sept-Îles anime l’aréna Guy Carbonneau de 10h à 15h, dimanche, pour célébrer la fête des Pères.

“Une journée mémorable à vivre en famille, en groupe et entre ami.es : jeux gonflables, animaux, prix de présence, activités culturelles, créatives, éducatives, sportives, et plus encore”, décrit l’organisme qui œuvre pour le bien être des hommes à Sept-Îles.

Plan de l’aréna Guy Carbonneau pour l’événement d’Homme Sept-Îles, dimanche. Image Facebook

L’événement vise à “lier la communauté septilienne autour du thème de la paternité et de promouvoir des valeurs essentielles à travers diverses activités ludiques et informatives”, indique-t-on.

C’est aussi l’occasion de découvrir les services d’Homme Sept-Îles qui chapeaute également la Maison Oxygène Jack Monoloy.