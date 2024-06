Vieux-Quai en Fête dévoile la programmation de sa zone familiale 

Une foule d’activités attendent petits et grands dans la zone familiale Port de Sept-Îles/Club optimiste, de la 30e édition du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles.

L’organisation a dévoilé les détails de la programmation famille de l’événement qui aura lieu du 11 au 14 juillet, de 10h à 16h, autour de la Tente jaune. L’accès aux activités de la Zone familiale est libre et gratuit.

“Nous sommes excités de célébrer cette 30e édition avec une programmation enrichie”, a affirmé le vice-président du conseil d’administration de l’événement, Adam Girard. “Venez en grand nombre pour des moments inoubliables en famille.”

En plus des traditionnels jeux gonflables et manèges, du party mousse, des amuseurs de rue, de la présence de mascottes et d’activités de maquillage, on compte plusieurs nouveautés : iPhone géant, jeux géants et d’arcade et réalité virtuelle.

Il y aura des animations interactives proposant des essais de moto, des rencontres avec les pompiers ainsi qu’un parcours ludique. Des spectacles de cirque et de princesses figurent également sur la programmation.

Par ailleurs des chandails à l’effigie de la 30e édition du festival seront disponibles en quantité limitée. Également, le Vieux-Quai en Fête est toujours à la recherche de bénévoles pour l’événement. Pour plus d’information : info@vieuxquaienfete.com