Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Dek Hockey Sept-Îles change de mains

Les Thériault, fils et père, Lewis et Marc, ne sont plus derrière Dek Hockey Sept-Îles. Ils passent la balle après quatre ans.

Le brouillard à l’origine d’un accident de gyroplane aux Escoumins

Un accident de gyroplane a fait deux blessés aux Escoumins, lundi.

Un Baie-Comois attaqué par un ours dans le secteur Marquette

Dany Jean, résident de Baie-Comeau, a eu toute une frousse le 8 juin. Alors qu’il récoltait de l’écorce en forêt, un ours s’en est pris à lui et il en perdra peut-être son oreille.

La muselière n’est plus obligatoire pour les chiens au Vieux-Quai

Pitou n’aura pu à porter sa muselière pour accompagner son maître sur la promenade du Vieux-Quai. La Ville de Sept-Îles assouplit son règlement municipal sur la présence des chiens à cet endroit.

L’odyssée du port de Sept-Îles

Il aura fallu près de 40 ans au port de Sept-Îles pour fracasser son record de tonnes manutentionnées. L’atteinte de cette étape en 2023 a une signification toute particulière.

Sept-Îles : 20 km à pied chaque jour, pour aller travailler

Un Ukrainien de 67 ans installé à Sept-Îles depuis moins d’un mois marche dix kilomètres, matin et soir, pour se rendre et revenir de son travail à l’aéroport.

Les Chambres de commerce réagissent à la grève des employés des traversiers

« Il n’est pas acceptable en 2024 de tenir une région en otage lors de négociations », déclare John-James Blanchette, directeur général de a Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-Utenam (CCSIUM).

Crise santé : le CISSS Côte-Nord dit avoir été accusé à tort

La présidente du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord estime que l’organisation a été accusé à tort, en lien avec la crise santé dans la région, qui a fait couler beaucoup d’encre à travers la province.

Places en garderies | La réalité nord-côtière incomprise

Contrairement à la majorité des régions du Québec, la Côte-Nord n’atteindra pas un taux de couverture de 90 % à la fin du Grand Chantier des familles. La réalité du territoire de 1 300 kilomètres est incomprise, plaide le milieu des centres de la petite enfance.

Le véhicule de Safia Nolin prend feu sur la route 138

Un véhicule a pris feu jeudi après-midi au kilomètre 468 sur la route 138 à Saint-Hilarion, près du domaine du Lac à la Mine, dans Charlevoix. Il s’avère que c’était un véhicule loué dans lequel prenaient place la chanteuse Safia Nolin et son groupe.

Le pavillon signature innue du Port de Sept-Îles : enfin une infrastructure pour les croisiéristes

Le Port de Sept-Îles, la Ville de Sept-Îles et Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam annoncent la construction d’un pavillon permanent pour l’accueil des croisiéristes. Destination Sept-Îles Nakauinanu pourra en recevoir en provenance de partout dans le monde 12 mois par année, dès le printemps 2025.

Les évaluations environnementales reprennent pour Métaux Torngat

Métaux Torngat, l’entreprise voulant construire une usine de séparation de terres rares à Sept-Îles, reprend les procédures d’évaluation environnementale au niveau fédéral et provincial.