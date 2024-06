Quelque 400 motocyclistes à Sept-Îles

Il y aura beaucoup de motos à Sept-Îles lors du long congé de la fête du Canada. L’Association Motocyclistes Sept-Îles (AMSI) soulignera ses 40 ans, en accueillant la visite pour le Rendez-vous 2024 de la Fédération motocycliste du Québec (FMQ), qui, de son côté, à 50 ans.

Quelque 400 motocyclistes, de partout en province, sont attendus du 29 juin au 1er juillet à Sept-Îles. Il faut remonter à 2014 pour la dernière fois que l’AMSI a reçu l’événement, célébrant à cette époque ses 30 ans.

Au programme pour cette fin de semaine à venir, souper et soirée animée le 29 juin au Centre des congrès et diverses randonnées le lendemain, soit vers Havre-Saint-Pierre pour 180 personnes et vers Pointe-des-Monts pour 100 autres. Une visite touristique de Sept-Îles et ses environs réunira une soixantaine de personnes. Certains iront de leur propre promenade.

Lors de la randonnée en direction de la Minganie, Tourisme Côte-Nord captera des images pour éventuellement promouvoir le mototourisme.

L’Association Motocyclistes Sept-Îles profitera aussi de l’événement pour donner un coup de pouce aux Seins-Îliennes, le groupe de huit femmes (Anne Rioux, Carmen Leblanc, France Dionne, Guylaine Bond, Lucie Dionne, Marie-Claude Therrien, Nathalie Charest et Nathalie Simard) qui prendra part à la Ride de Filles (1 000 motocyclistes, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec), à Drummondville, le 6 juillet.

Un dîner hot-dog se tiendra pour elles le 29 juin, dans la cour extérieure d’Atelier Laforge. Ce commerce est d’ailleurs partenaire du Rendez-vous 2024 de la FMQ, tout comme Plaisir à moto et JE Goulet.

AMSI

Dans ses activités régulières, l’AMSI, qui regroupe 80 membres de Sept-Îles et Port-Cartier, voit à prôner la sécurité à moto. Elle offre différents ateliers de formations. Pour une première fois, les adeptes de Spyder ont eu droit à du perfectionnement, dimanche.

L’Association s’engage aussi envers certaines causes, notamment Procure (cancer de la prostate). Déjeuner d’ouverture, bénédiction des motos, diverses randonnées, dont celle du président en août et celle aux couleurs, qui portera dorénavant le nom Serge Gagnon (décédé en février), pour clôturer la saison, font partie des rendez-vous de l’Association Motocyclistes Sept-Îles.

« Le but, c’est de fraterniser et de rouler en groupe », mentionne Tony Bassanese, responsable des communications de l’AMSI.