Orignaux frappés par une camionnette | Le conducteur plaiderait coupable

Les deux dossiers de Michael Montigny, qui a fait tristement sensation sur le web après s’être filmé en train de pourchasser des orignaux à bord de son pick up, sont une fois de plus reportés. Toutefois, une sentence commune entre la défense et la Couronne devrait être présentée en septembre, pour le chef de cruauté animale.

L’avocat de Michael Montigny, Me Jean-Luc Desmarais, a demandé un report au 27 septembre dans les deux dossiers, le 14 juin, au palais de justice de Sept-Îles. L’histoire remonte à août 2022. Les deux dossiers en étaient respectivement à une septième et sixième apparition au rôle d’audience.

L’avocat de l’accusé a parlé de sentence commune pour le premier chef. Il s’agit de celui d’avoir « fait souffrir inutilement un animal » en vertu de l’article 445.1, soit cruauté animale. La peine maximale pour cette infraction est de 5 ans d’emprisonnement.

Tout porte à croire que Michael Montigny plaiderait ainsi coupable.

Quant au deuxième chef d’accusation, celui d’avoir pourchassé un gros gibier avec un véhicule, il n’y aurait pas encore de règlement. Pour cette infraction, M. Montigny est passible d’une amende variant de 2 500 $ à 12 500 $.