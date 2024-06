Les évaluations environnementales reprennent pour Métaux Torngat

Métaux Torngat, l’entreprise voulant construire une usine de séparation de terres rares à Sept-Îles, reprend les procédures d’évaluation environnementale au niveau fédéral et provincial.

L’entreprise a demandé au ministère de l’Environnement du Québec de relancer le processus d’évaluation et d’examen d’impact sur l’environnement du projet. L’exercice avait été interrompu en décembre dernier, à la demande de Métaux Torngat.

Un avis de projet révisé a été déposé, afin de tenir compte des récents développements techniques du projet et des activités de consultations entreprises depuis décembre 2023.

Au niveau fédéral, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a décidé qu’une évaluation d’impact fédérale était nécessaire. Après analyse, l’organisme juge ce processus requis, parce que « le projet pourrait entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, y compris des effets potentiels sur le poisson et son habitat et les oiseaux migrateurs, ainsi que des répercussions sur les peuples autochtones.»

Ces développements font suite aux rencontres que l’entreprise a menées auprès de la communauté. Deux séances d’information auxquelles la population était invitée à participer ont eu lieu en avril, à Sept-Îles. Plusieurs préoccupations au niveau de la santé et de la proximité de la source d’eau potable de Sept-Îles, le lac des Rapides, avaient été soulevées. Métaux Torngat tire un bilan positif des rencontres et de la participation à celles-ci.

« On comprend qu’il y a des inquiétudes. Lorsqu’on construit une usine comme celle-là, il y a des impacts », dit Christine Christine Burrow, directrice du marketing pour Métaux Torngat. Le projet est encore en conception et il peut changer, pour avoir des améliorations qui viendront rassurer la population, ajoute-t-elle.

« Le projet va encore changer. Oui, il y a des fois où on n’a pas encore les réponses, mais ce n’est pas parce qu’on cache de l’information », dit-elle. Christine Burrow indique que Métaux Torngat fournira les réponses, lorsqu’ils les auront.

Les consultations et discussions avec la population se poursuivront, assure Mme Burrow. Rappelons que l’entreprise souhaite construire une usine de séparation des terres rares à Sept-Îles, dans le parc industriel Vigneault, qui comprendrait un parc à résidus. Un terrain d’environ 140 hectares sera nécessaire. L’usine serait alimentée en minerai par une mine à ciel ouvert qui serait située à environ 235 kilomètres, au nord-est de Schefferville. La matière serait amenée à Sept-Îles par bateau.

Pas d’autorisation

Interpellé lors de la dernière séance du conseil à propos de ce projet, le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a rappelé que la Municipalité avait des préoccupations envers celui-ci et qu’elle n’avait pas encore donné son autorisation.

« Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas les réponses aux questions que l’on pose et qu’on n’aura pas l’assurance que ce projet n’est pas dangereux pour la population, on ne prendra pas de décision », a-t-il dit.