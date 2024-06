Le pavillon signature innue du Port de Sept-Îles : enfin une infrastructure pour les croisiéristes

Le Port de Sept-Îles, la Ville de Sept-Îles et Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam annoncent la construction d’un pavillon permanent pour l’accueil des croisiéristes. Destination Sept-Îles Nakauinanu pourra en recevoir en provenance de partout dans le monde 12 mois par année, dès le printemps 2025.

L’alliance entre une communauté innue (Uashat mak Mani-utenam) et une municipalité (Sept-Îles) pour l’accueil des croisières est une première au Québec. La culture innue sera au cœur de l’architecture et de l’aménagement de cette nouvelle infrastructure.

Le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon, voit cet exemple de collaboration comme un legs aux générations futures.

« Nous pourrons laisser notre désir de travailler avec les Innus de Uashat mak Mani-utenam. C’est un geste concret de réconciliation », a-t-il dit.

La directrice générale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista, n’a pas pu être présente pour l’annonce du nouveau pavillon d’accueil permanent, car elle est au Symposium Cruise Canada New England, à New York. Elle a envoyé une vidéo.

« J’ai eu l’occasion d’annoncer ce partenariat dans le cadre du Symposium et plusieurs sont intéressés à venir accoster à Sept-Îles », dit-elle avec enthousiasme.

Il aura fallu presque 20 ans de partenariat pour mener à bien ce projet d’accueil permanent de croisiéristes. Le vice-chef de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Kenny Régis, était ému lors de son allocution.

« Notre culture sera vue partout dans le monde. Nos artistes, nos danseurs feront notre fierté », a-t-il dit. « Je suis extrêmement fier qu’une telle initiative, la promotion de notre culture, soit chez les allochtones, et ce, en premier plan. C’est une percée. On va pouvoir démontrer aux générations futures que l’on veut travailler ensemble et que l’on doit », a expliqué le vice-chef.

Le pavillon réunit plusieurs partenaires qui investiront près de 7 millions de dollars, soit Développement économique Canada, la Société du Plan Nord, le ministère du Tourisme du Québec, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, la Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles.

Parallèlement, Sept-Îles recevra de la visite de 13 navires entre le 9 août et le 24 octobre, un nombre record pour la saison 2024.