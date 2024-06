Fraude à l’endroit de Remorquage FG | Elle devra rembourser 75 000$

Stéphanie Charest, qui a plaidé coupable dans un dossier de fraude à l’endroit de Remorquage FG, payera cher de son crime. Elle n’ira pas en prison, mais elle devra entre autres rembourser 75 000$ sur une période de quinze ans.

La Septilienne qui a fraudé l’entreprise pour près de 110 000$ entre le 1er janvier 2019 et le 26 février 2021, alors qu’elle y travaillait comme technicienne comptable, a reçu sa sentence de la juge Nathalie Aubry le 14 juin, au Palais de justice de Sept-Îles.

Dans son stratagème, elle a bonifié ses conditions salariales (heures supplémentaires, bonus et taux horaire), en plus de détourner des virements, a expliqué Me Patrick Smith Morin, avocat de la Couronne.

Stéphanie Charest écope d’une sentence suspendue. Elle doit faire 150 heures de travaux communautaires sur une période de 15 mois, au lieu d’un emprisonnement, en plus d’avoir une ordonnance de remboursement de 75 000$ à raison de 5 000$ par année sur 15 ans. Elle a aussi une probation de 24 mois.

Il s’agit d’une sentence commune entre la défense et la Couronne. Au moment de la présenter, l’avocat de Stéphanie Charest, Me Mathieu Tshernish Jourdain, a souligné que sa cliente avait fait plus d’heures de travail que le nombre pour lesquelles elle était payée par son employeur.

Stéphanie Charest affirme qu’à l’époque des faits, elle traversait une période où elle éprouvait des problèmes de santé mentale. Elle souhaite maintenant payer sa dette et recommencer à vivre normalement.

Lors de son témoignage avant l’annonce de la sentence, le propriétaire de Remorquage FG, Frédéric Gagnon, a mentionné que son entreprise se serait retrouvée à deux mois d’une faillite technique, s’il n’avait pas découvert le tout. Il dit s’en être tiré grâce à l’aide des clients.

« Ce fut un an et demi, deux ans, de dur labeur », a dit Frédéric Gagnon.