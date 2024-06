Fiabilité du réseau cellulaire : les maires demandent au fédéral d’agir

Les maires de Sept-Îles et Port-Cartier demandent au gouvernement fédéral et à Telus de régler les étapes restant à franchir pour démarrer les travaux d’installation d’un câble de fibre optique sous-marin, entre la Gaspésie et la Côte-Nord.

“Ça fait quatre ans que ce projet, si essentiel pour la région, a été annoncé ” rappelle le maire de Sept-Îles Denis Miousse. ” La fiabilité du réseau, c’est une question de sécurité publique “, affirme-t-il, précisant ” qu’en cas de panne, les télécommunications doivent être maintenues, particulièrement pour permettre le travail des services d’urgence. “

L’infrastructure sous-marine vise à créer une redondance du réseau à l’est de Baie-Comeau, pour éviter les pannes d’internet causées par le bris accidentel de la fibre optique. Le câble longe actuellement la route 138. Il est majoritairement sous terrain.

Un bris survenu jeudi a privé de nombreux Nord-Côtiers de services cellulaires et internet.

” On vit et on vivra de plus en plus d’événements liés aux aléas de la météo, comme des tempêtes ou des feux de forêt, qui risquent d’entraîner des bris ou des pannes. On doit être en mesure de continuer à fonctionner et à communiquer en toutes circonstances”, a pour sa part commenté le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Le projet de 15M$ est bloqué, depuis le lancement d’une consultation par Transports Canada. La communauté innue s’inquiète de ses impacts sur des activités de pêche.

Les maires de Sept-Rivières soulignent reconnaître “l’importance de la consultation menée par Transport Canada auprès de représentants d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam” et disent ne remettre “aucunement en cause la légitimité des préoccupations mises de l’avant par ces derniers”.