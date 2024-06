Une formation innue en entretien d’éolienne est récompensée

Un gala québécois des énergies renouvelables couronne la formation de maintenance des éoliennes destinée aux Innus.

Le gala Nergica a couronné gagnants dans la catégorie « développement de la main-d’œuvre » Apuiat et ses partenaires pour la formation. Ces derniers sont le centre Mitshapeu, la formation continue du cégep de la Gaspésie et des Îles, le cégep de Sept-Îles, le Groupe Collegias et l’entreprise Vestas.

Le programme dure près de 8 mois (569 heures) et permet l’accès à des postes de technicien de premier niveau en maintenance d’éoliennes. La première cohorte est composée de quatre Innus. Elle a débuté sa formation en janvier 2024. Ses cours ont eu lieu à Uashat et à Sept-Îles. Ses deux stages intensifs se déroulent dans un parc éolien de la Gaspésie et sur au Centre québécois de formation en maintenance d’éolienne, au cégep de Gaspé.

La formation permettra de pourvoir une partie des postes d’entretien de la phase d’opération du projet Apuiat. Le parc éolien de 200 MW appartient à 50 % à des communautés innues et à 50 % à l’entreprise Boralex.

« Quelle fierté ! Notre programme de formation est un exemple concret de retombées directes pour les communautés partenaires du projet. », se réjouit Marc Genest, président de la société en commandite Apuiat. « Les finissants de cette première cohorte sont les pionniers de cette industrie naissante au cœur du Nitassinan ».

« Le centre Mitshapeu est heureux d’avoir contribué [à] la mise en place de cette formation », annonce Vicky Lelièvre, directrice de l’éducation chez ITUM. « Nous espérons pouvoir contribuer [à] la mise sur pied d’autres formations dans le domaine éolien ».