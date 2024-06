Places en garderies | S’unir pour être entendus

Puisque la région doit se partager les enveloppes, Lucie Vaillancourt comprend que chacun plaide sa cause. « C’est un mode de survie », affirme-t-elle, mais s’unir permettrait d’avoir une voix plus forte.

Il est impossible pour le moment de créer des places en CPE sur la Côte-Nord. Les appels d’offres ne sont plus disponibles pour la région, puisque les calculs du gouvernement estiment que la Côte-Nord n’a pas besoin de places supplémentaires. Pour faire ces calculs, le quantitatif et le qualitatif sont pris en compte. Le qualitatif est apporté par des comités de consultation régionaux (CCR). Le CCR de la Côte-Nord est composé de 13 membres, soit huit de Manicouagan et des environs, deux de Sept-Rivières et trois des autres MRC. Bien que chaque MRC n’y est pas représentée de manière équitable, la porte-parole du ministère de la Famille, Wendy Whittom, confirme que cette répartition des places sur le CCR convient à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Chacun tire la couverte de son bord. « La concertation, c’est un vœu pieux », dit Lucie Vaillancourt. « Les gens qui sont autour de cette table de concertation, ils sont là avec de grandes ambitions, mais ils sont d’abord là pour leur propre organisation.»

Elle croit que la région pourrait avoir un poids politique plus fort à l’unisson. « On se partage les enveloppes. Donc on essaie d’aller en chercher le plus pour nous autres », dit-elle. « Au final, parce qu’on est petit et distancé, on ramasse des graines et on n’a pas un pouvoir politique très fort et ça nous passe en dessous du nez.»

La porte-parole du ministère de la Famille, Wendy Whittom mentionne que des recommandations ont été transmises par le CCR de la Côte-Nord au Ministère pour 2023 et 2024. Un rapport de ces recommandations a été produit et sera publié sur Québec.ca. La date de publication n’est pas encore connue.

Appels de projets

« Effectivement, la majorité des territoires de bureaux coordonnateurs (TBC) présentent un déficit de places actuel et projeté », affirme Wendy Whittom, à propos de la Côte-Nord. « Les projections sont toutefois encourageantes, des projets sont en développement. La situation devrait donc s’améliorer, mais nous savons qu’il reste du travail à faire.»

La porte-parole précise que la Côte-Nord a été visée par trois appels de projets en 2023. Un seul projet de 21 places (Mur-Mûr, Fermont) a été déposé et autorisé pour un des appels. Pour le second, aucun projet n’a été déposé. Puis pour le dernier, fait à l’automne 2023, où tous les territoires du Québec étaient admissibles lors des appels de projets Places immédiates et Places poupons, cinq places poupons ont été accordées au CPE la Giroflée (Forestville).

« Le Ministère invite les acteurs locaux à rester à l’affût d’un éventuel appel de projets et les encourage à déposer un projet », dit Wendy Whittom.

La directrice du CPE Nid d’hirondelle, Line Chiasson croit que le gouvernement avait de grandes ambitions, mais pas les moyens de les réaliser. De son côté, elle ne sait pas si elle participera d’autres appels de projets. L’agrandissement de 21 places est commencé et pourra accueillir de nouveaux enfants vers la fin septembre 2024. Elle a présentement des places accordées par le gouvernement depuis 2022, dans le but d’ouvrir une nouvelle installation. La directrice mentionne que l’accueil d’enfants dans ce nouveau CPE ne se fera certainement pas avant la fin du Grand chantier pour les familles, en 2026.

Liste d’attente

Dès l’automne, le gouvernement mettra en place un nouveau Portail d’inscription aux services de garde éducatifs à l’enfance, pour instituer de réelles listes d’attentes pour les enfants et offrir un accès équitable et basé sur des critères transparents et uniformes.

Actuellement, il n’est pas garanti qu’un parent puisse obtenir le rang de son enfant sur la liste d’attente et rien ne régit concrètement qui est priorisé ou non sur cette liste.