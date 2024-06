Démolition de la tour de guet au Vieux-Poste de Sept-Îles

La tour de guet du Vieux-Poste de Sept-Îles sera démolie la semaine prochaine, a annoncé la Ville de Sept-Îles.

La municipalité justifie sa décision en raison du danger que représente le bâtiment pour la sécurité des visiteurs. La tour était fermée au public depuis 2022.

« Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur », affirme Catherine Lauzon, directrice générale de la Ville de Sept-Îles. « La structure du bâtiment est complètement détériorée par l’action des fourmis charpentières, et ce, malgré des interventions régulières et répétées d’exterminateurs dans les dernières années », précise-t-elle.

La Ville de Sept-Îles est propriétaire du site et il est opéré par le Musée régional de la Côte-Nord, depuis 2013. Le Vieux-Poste est une reconstitution d’un poste de traite des fourrures du 18e siècle.

Une réflexion

Construit en 1967, le Vieux-Poste présente des défis importants pour assurer sa préservation.

« Comme tout est en bois, qu’il n’y a peu ou pas d’isolation, que les bâtiments n’ont pas été conçus pour accueillir des systèmes de chauffage ou de ventilation, ni pour être utilisés en hiver, leur conservation entraîne plusieurs défis », souligne Catherine Lauzon.

En raison de l’importance de ce lieu au niveau touristique et aussi pour les Septiliens, la Municipalité amorce une réflexion sur l’avenir du site afin de le préserver.

Au cours des prochains mois, la Ville travaillera de concert avec les intervenants du milieu, notamment le Musée régional de la Côte-Nord et la communauté Innue, pour élaborer une vision commune de ce qui est souhaitable pour l’avenir du Vieux-Poste et identifier des pistes de solutions pour financer les travaux à effectuer et assurer la sauvegarde à long terme des bâtiments. Des investissements de plusieurs millions de dollars seront nécessaires pour préserver les installations.