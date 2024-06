Défi OSEntreprendre : deux entreprises de la Côte-Nord remportent au national

C’était le 26e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre le 12 juin et les lauréats nationaux sont maintenant connus. La Côte-Nord a remporté deux prix grâce à Boréalgue et BoréaTech.

L’entreprise des Escoumins, Boréalgue, a été nommé lauréat national du deuxième prix Exploitation, transformation, production 2024. Elle met ainsi la main sur une bourse de 5 000 $.

Quant à BoréaTech, entreprise de Baie-Comeau en soins animaliers, elle est la lauréate nationale du premier prix Services aux individus 2024, ce qui lui octroie une bourse de 10 000 $. Elle est aussi récipiendaire du prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin 2024 et remporte une autre bourse de 3 000 $.

Le Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre s’est tenu devant plus de 600 invités au Palais Montcalm et des centaines d’autres à distance, soit des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec ont su se démarquer parmi les 75 215 personnes inscrites à cette 26e édition.



Au total, 36 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Étudiant, Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble, pour une somme globale de plus de 800 000 $ avec les bourses remises lors des finales régionales de l’édition.