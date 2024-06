Une nouvelle exposition à la Marina de Sept-Îles

Des activités de découverte des refuges marins de coraux et d’éponges du golfe du Saint-Laurent seront mises en place à Sept-Îles et à bord du Bella Desgagnés.

C’est le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM), en collaboration avec Pêches et Océans Canada, le Port de Sept-Îles, la Ville de Sept-Îles et Relais Nordik, qui est derrière cette initiative.

À Sept-Îles, une exposition sera installée à l’intérieur de la Marina. Elle est constituée d’un grand muret d’information et d’un module permettant de visionner des vidéos et des spécimens naturalisés de coraux et d’éponges. L’exposition sera ouverte pendant la période estivale à tous les visiteurs gratuitement. En dehors de cette période, l’exposition est ouverte les journées d’escales des navires de croisières internationales et du Bella Desgagnés et également sur demande pour différents groupes. Un panneau d’interprétation sera aussi installé dans le secteur de la Promenade du Vieux-Quai, près de la marina.

Le matériel d’interprétation a été développé par le ROMM, en collaboration avec l’équipe de la Division de la planification et de la conservation marines de Pêches et Océans Canada et la firme de conception Rotec.

« Ce projet aide à une meilleure gouvernance des océans. De nombreuses expériences démontrent les bienfaits de l’éducation et de la sensibilisation du public au milieu marin, incitant à les apprécier davantage et à adopter de meilleurs comportements pour les protéger », affirme Esther Blier, directrice du ROMM.

Des activités d’animation à bord du Bella Desgagnés permettront aussi de découvrir ces animaux méconnus, qui sont les coraux et les éponges. De plus, les guides-interprètes du Bella Desgagnés amèneront les passagers du navire à visiter les expositions de Sept-Îles lors de cette escale.

« En plus de bonifier l’expérience de nos clients à bord, ces activités sont une belle façon d’ouvrir une fenêtre sur les richesses qui se cachent sous la surface des eaux sur lesquelles nous naviguons », dit Marc Germain, directeur au développement des affaires et expérience client chez Relais Nordik.

Autant la Ville de Sept-Îles que le Port de Sept-Îles salue ce projet qui aura des conséquences positives pour la préservation des écosystèmes aquatiques.