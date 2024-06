De nouvelles couleurs pour la Ville de Port-Cartier

Port-Cartier s’identifiera sous une nouvelle image de marque pour les prochaines années. Elle a été dévoilée en conférence de presse mercredi matin.

Le nouveau logo, à l’image de la lettre P, fait référence à Port-Cartier, Pentecôte et Pointe-aux-Anglais, les trois secteurs regroupés sous la municipalité. Les gouttes d’eau représentent à la fois le fleuve, la chute et les rivières. Pour ce qui est des couleurs vives, elles traduisent le dynamisme de la ville et rappellent un éclatement, un rayonnement, un peu comme un soleil, un feu d’artifice ou une fleur.

La signature se complète avec le slogan « Tant à offrir » qui suggère l’abondance d’attributs positifs applicables aux citoyens, aux futurs résidents, aux visiteurs, aux promoteurs, ainsi qu’aux talents que la ville souhaite recruter.

Il fait également référence à la qualité de vie qu’offre Port-Cartier espace, nature, air pur, quiétude, etc. Le slogan évoque aussi les nombreuses possibilités de développement de la municipalité en matière de culture, de services, de divertissements, de sports et bien plus encore.

« Ça me rend encore plus fier de représenter nos citoyens. Ça me motive à continuer à travailler pour la reconnaissance de Port-Cartier comme municipalité importante dans le développement de la Côte-Nord », souligne le maire de la Ville de Port-Cartier, Alain Thibault.