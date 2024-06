Les travaux au Graffiti sont prévus pour 2025

Si tout chemine comme prévu, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier aura les allures d’un chantier dès le printemps 2025. Les travaux prévus, d’un projet qui date de 2009, incluent une deuxième loge pour les artistes, un débarcadère et un entrepôt pour les équipements techniques.

« Il n’y a rien qui va changer à l’expérience client. Il y aura un dépôt pour le rangement, une section pour entreposer le piano et un bureau pour le personnel administratif. C’est de l’accommodation. Ce sera aussi plus facilitant pour les techniciens », a fait savoir la régisseuse culturelle de la Ville de Port-Cartier, Nadia Bernier.

« Pour les artistes et les techniciens, ce sera plus convivial. »

Mme Bernier souligne que les travaux prévus permettront d’utiliser la scène à sa pleine grandeur. « L’aménagement permettra plus de possibilités », a-t-elle dit, parlant entre autres de productions théâtrales.

Quelques étapes administratives ont déjà été franchies dans le projet. Le règlement d’emprunt a été adopté lors de la séance [du conseil municipal] de mai », mentionne la régisseuse culturelle.

Le dossier est entre les mains du ministère de la Culture et des Communications pour le programme fonctionnel et technique. Le ministère étudie notamment les coûts.

Si la Ville de Port-Cartier a l’aval, elle pourra lancer les appels d’offres.

« La date ciblée pour le début des travaux est le printemps 2025. Tout dépendra des soumissions », indique Mme Bernier.

Les travaux se chiffrent à un peu plus de 3 M$. Ils sont couverts à 70 % par le fédéral et le provincial. La Ville de Port-Cartier injectera 915 000 $, en plus d’assurer la réserve de risque en cas de dépassement de coût.

Si le projet a tant tardé à voir le jour, « c’est en raison des changements de gouvernement qui l’ont souvent fait avorter dans le passé, car les programmes de subvention changeaient en même temps que le parti au pouvoir », explique Mme Bernier. Elle a pris le relais du dossier à son arrivée en poste il y a deux ans.