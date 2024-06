Des feux de forêt forcent le train de Tshiuetin à rebrousser chemin

Le train de passagers de Tshiuetin qui a quitté Sept-Îles mardi matin a dû rebrousser chemin, en raison de feux de forêt qui font rage à proximité de la voie ferrée.

C’est ce qu’a fait savoir la direction générale de Transport ferroviaire Tshiuetin, par voie de communiqué. Le train avec à bord 68 passagers a été ramené à Sept-Îles.

Depuis lundi, des feux de forêt qui sont en activité sur le territoire du Labrador, à environ 27 miles de Schefferville, rendent les opérations du train incertaine. Des avions avaient réussi à contrôler la situation. Le train a donc pu quitter Sept-Îles, mardi. Or, la situation a évolué en cours de route, puisque la météo a empêché les avions citernes de décoller.

La décision de rebrousser chemin a été prise de manière préventive, aux environs du mile 128, a indiqué un porte-parole de Tshiuetin.

« Le service de protection des incendies de Terre-Neuve et Labrador combat les feux. « Nous prenons cette décision pour la sécurité de nos voyageurs, de nos employés et de notre infrastructure», a indiqué l’entreprise.

Le prochain train de passagers devrait quitter Sept-Îles le 18 juin, puisque des travaux majeurs déjà planifiés sur le chemin de fer QNS&L doivent avoir lieu du 13 au 17 juin.

Il y a présentement une quinzaine de feux de forêt en activité au Québec, dont une dizaine sur la Côte-Nord, qui est la région la plus touchée. La MRC de Caniapiscau est la plus affectée. Le feu 153, qui menaçait la route 389, a été contenu mardi, a confirmé la SOPFEU. L’incendie faisait plus de 7 000 hectares. Aucun feu n’est en activité dans la MRC de Sept-Rivières.