Un organisme recense les incidents impliquant des animaux exotiques

Des animaux exotiques comme des lions, des tigres, des serpents ou même des kangourous se sont échappés ou ont attaqué des gens plus de 200 fois au cours des 40 dernières années au Canada.

L’organisme Protection mondiale des animaux a recensé tous ces épisodes afin d’attirer l’attention de la population sur ce problème et d’inciter les gouvernements à adopter des lois plus sévères.

Sur les 209 épisodes répertoriés dans la banque de données de l’organisme, 86 impliquaient des serpents, 20 des tigres, 12 des lions. On compte aussi neuf incidents impliquant des singes, six des alligators et sept des éléphants.

Et cela n’est que la pointe de l’iceberg puisque l’organisme continue d’en ajouter à sa banque de données.

Michele Hamers, gestionnaire de campagne pour les espèces sauvages à Protection mondiale des animaux, dit que les gens croient à tort qu’il s’agit là d’incidents isolés.

En moyenne, des animaux exotiques vivant dans des zoos ou dans des résidences se sont échappés, ont attaqué des gens ou leur ont refilé des maladies 12 fois par année au cours de la dernière décennie.

Mme Hamers espère que la nouvelle carte interactive de l’organisme incitera les gouvernements à éliminer cet ensemble disparate de règlements, surtout municipaux, qui sont impossibles à appliquer et mettent en danger les gens et les animaux.