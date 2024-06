Un ours aperçu dans les sentiers du parc Holliday de Sept-Îles

La vigilance est de mise si vous allez vous promener dans les sentiers du parc Holliday en ce beau samedi du 8 juin. La sortie de course d’une mère et sa fille a pris fin plus tôt que prévue ce midi après la rencontre d’un ours.

« Au grand pas de course, je vois ma fille (Jade Trépanier) revenir sur un Dieu de temps… Elle me crie au loin : Maman!! Maman! Cours y’a un ours », raconte Jenny Lebel, qui s’être trouvée bonne à la course à ce moment.

L’agent du ministère de la Faune dépêché sur les lieux a parcouru une bonne portion des sentiers sans voir l’ours ou ses traces.

Il recommande aux gens de faire du bruit, notamment avec des clés en cas de présence d’ours, ce qui l’amènera à se sauver.

Habituée d’aller courir à cet endroit avec son chum et sa fille, Jenny Lebel sera un bout sans y aller.