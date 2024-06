Gala du RSEQ | Un sablon pour un élève-athlète de l’IESI

C’était soir de gala le 7 juin à Québec. Les élèves-athlètes et artisans du sport étudiant étaient sur leur 36 pour le Gala provincial du RSEQ. Un jeune de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles est reparti avec les grands honneurs de sa catégorie.

Ismaël Fontaine de l’école privée est le lauréat du sablon dans la catégorie Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive.

Le RSEQ Côte-Nord comptait des finalistes dans quatre autres catégories, mais il n’aura pas eu la main mise sur ces prix.

Les nominations nord-côtières étaient celles de Marilou Dufour (école Marie-Immaculée, Escoumins) pour Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, de Jacob Lévesque (Polyvalente des Baies, Baie-Comeau) pour Personne ayant le plus contribué au développement de saines habitudes dans son milieu de vie, d’Emy Poirier (Polyvalente des Rivières, Forestville) pour Élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études et de l’école Serge-Bouchard de Baie-Comeau pour École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.

Par ailleurs, le RSEQ Côte-Nord boucle sa saison 2023-2024 avec le Championnat provincial scolaire d’athlétisme qui a lieu cette fin de semaine à Chicoutimi. Il mise sur 52 athlètes. Le Centre de services scolaire du Littoral et la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau sont fort représentés, avec respectivement 18 et 15 jeunes.