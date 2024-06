LHJMQ : les bourses connaitront une augmentation

La LHJMQ a tenu le 7 juin une Assemblée des membres, à l’issue de laquelle le commissaire Mario Cecchini a annoncé quelques nouveautés qui entreront en vigueur à partir de la saison 2025-2026.

Deux d’entre elles concernent le volet scolaire. Tout d’abord, les bourses universitaires pour les joueurs admissibles seront augmentées de 20%, soit 7200$ par année jouée, donc une possibilité de 36 000$ au total.

Ensuite, les joueurs auront une année supplémentaire, soit trois ans après la fin de leur carrière dans la LHJMQ, au lieu de deux, pour accéder aux bourses. « Ça offre plus de flexibilité », se réjouit Mario Cecchini en conférence de presse le 7 juin.

Introduction et formations

D’autre part, dès 2024-2025, tous les joueurs de première année vont bénéficier d’une journée d’introduction à la ligue, en septembre.

Les joueurs auront droit à des conférences d’anciens joueurs pour échanger sur leur expérience ainsi que des formations sur le consentement et les pièges à éviter.

« Ce n’est pas un travail qui se fait en un moment seulement. On veut avoir une continuité. C’est important pour le comportement du joueur », mentionne le commissaire de la LHJMQ.

Dès la saison 2024-2025 également, conjointement avec ses équipes, la Ligue mettra sur pied un Club des Ambassadeurs. Dix-huit anciens joueurs représenteront alors fièrement les 18 équipes et seront appelés à assister à des matchs, à rencontrer les partisans et à représenter leur organisation et la Ligue dans divers événements.