Lancement des travaux de la Coop de Solidarité de Gallix

La première pelletée de terre officielle avait lieu vendredi sur le site de la future Coop de Solidarité de Gallix, marquant la dernière étape avant la fin du désert alimentaire du village.

L’ouverture de l’épicerie-café et de la station-service est prévue cet automne. Les travaux devraient durer quelques mois.

Pour le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, ce projet est « un exemple parfait de mobilisation citoyenne qui permettra de doter Gallix de services de proximité tout en donnant un nouveau souffle au noyau villageois », a-t-il commenté, soulignant au passage le travail accompli ces dernières années pour donner vie à cette coopérative.

Le président de la coop, Réjean Porlier, affirme qu’il s’agit d’un projet « par et pour la communauté ».

La coopérative sera associée aux deux groupes québécois Métro Richelieu et Harnois Énergies.

« La Coop d’alimentation sera beaucoup plus qu’une petite épicerie, elle deviendra un lieu de rencontre, un élément de fierté, un outil d’attraction et de rétention des jeunes familles et un catalyseur de développement », a-t-il indiqué.

Une quarantaine de partenaires étaient attendus pour l’événement de la première pelletée de terre, ainsi qu’une vingtaine de membres de la coop qui ont fait l’acquisition de parts privilégiées. Les enfants de la petite école du village ont préparé quelque chose pour l’occasion.