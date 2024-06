Été des miracles pour les camps de jour nord-côtiers

Le camp de jour de Havre-Saint-Pierre qui n’avait pas été en opération depuis 2020 fait son grand retour cette année. À Sept-Îles, il n’y a plus de liste d’attente, tous les jeunes ont une place.

Malgré la pénurie de main-d’œuvre, les camps de jours de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre pourront accueillir des enfants cet été.

À Havre-Saint-Pierre, depuis 2020, la municipalité n’avait pas reçu de curriculum vitae pour les postes de moniteurs. La pénurie de main-d’œuvre en était la principale cause, mais cette année, cinq jeunes ont levé la main. Ceux-ci permettront de recevoir un total de 50 à 60 enfants.

Au moment d’écrire ces lignes, les inscriptions n’étaient pas terminées. Les parents devaient premièrement remplir un formulaire de préinscription.

« Le camp de jour aura lieu, mais on veut connaître les réels besoins des parents pour voir comment on va organiser nos groupes », explique Claudia Richard, responsable du camp de jour de Havre-Saint-Pierre pour l’été 2024.

Les enfants seront répartis par groupe d’âge. Si un groupe compte trop d’enfants pour la capacité, un tirage au sort sera effectué pour l’attribution des places de ce groupe.

Sept-Îles

La responsable du camp de jour de Sept-Îles, Cindy Hounsell est bien heureuse d’avoir été en mesure de mettre les listes d’attentes à zéro. Les 562 enfants ont tous leur place. Un total de 40 animateurs sont embauchés.

Toutefois, du côté du service de garde, des enfants sont sur la liste d’attente, puisqu’il n’y a que 200 places. « Dans un monde idéal, on aurait besoin de 10-12 employés pour le service de garde. À date, on en a six », mentionne Cindy Hounsell. Mais elle est confiante que des employés s’ajoutent au cours des prochaines semaines. Les gens intéressés par le poste, ayant terminé leur secondaire 4 ou atteint 16 ans, peuvent soumettre leur candidature à tout moment, mais de préférence avant le 25 juin.

Technoscience Côte-Nord a annoncé via ses réseaux sociaux, en janvier dernier, qu’il ne sera pas possible pour eux d’offrir un camp de jour pour l’été, en raison d’un manque de personnel. L’organisme espère être en mesure de l’offrir en 2025.

Mission : Top Chrono qui proposait un camp de jour en 2023 n’offrira pas le service cet été. L’entreprise regarde toutefois pour planifier des activités qui pourraient aider les parents le vendredi, lorsque le camp de jour de la Ville est fermé. Toutefois, encore rien de confirmé en ce sens.

Port-Cartier

Écolo-jour de Port-Cartier accueillera entre 80 et 90 jeunes, dépendamment des semaines. La municipalité a été en mesure d’embaucher 10 moniteurs.

La coordonnatrice Mégane Richard mentionne que les groupes des 6-7 et 8-9 ans sont les plus en demande. Des enfants sont sur une liste d’attente, au cas où des places se libéreraient. Les groupes des 5-6 ans sont complets et aucun enfant n’est sur une liste d’attente. Il reste quelques places disponibles pour les 10-12 ans.