Un nouveau magazine économique est lancé sur la Côte-Nord

La Côte-Nord sera désormais bien informée sur les divers aspects liés à son économie. Un nouveau magazine économique vient d’être lancé par les Éditions Nordiques les 5 et 6 juin, à Sept-Îles et Baie-Comeau.

« Les Éditions Nordiques, grâce à leur expertise en matière d’information régionale, ont identifié un manque de couverture approfondie et spécialisée des enjeux économiques de la région, ce qui a semé la graine de ce projet ambitieux », affirment les trois éditeurs du magazine, Martin Thomas, Shirley Kennedy et Karine Therrien.

Ce tout nouveau biannuel s’inscrit dans un contexte où la Côte-Nord, malgré ses riches ressources naturelles et son potentiel économique, fait face à divers défis, tels que la fluctuation des industries clés, le besoin de diversification économique et les enjeux démographiques, notamment la rétention et l’attraction de la main-d’œuvre.

« La revue Côte-Nord ÉconomiQ émerge d’une volonté de contribuer de manière significative au développement durable de notre belle Côte-Nord », assurent les trois responsables du projet, fiers de présenter enfin le résultat final aux partenaires et entreprises régionales.

En format 8 1/2 par 11 pouces, fabriqué avec du papier glacé et d’un total de 56 pages, le magazine aborde bon nombre de sujets diversifiés pour son premier numéro.

Le grand dossier de cette édition printanière se concentre sur les éoliennes et les énergies renouvelables. Agriculture, pêche, repreneuriat, nouvelle entreprise, industrie forestière et bien plus encore se retrouvent au centre de ses pages.

Neuf rédacteurs ont pris part au projet en plus des responsables de la vente publicitaire, des réviseurs et de la graphiste. Les 9 000 copies ont été imprimées par Solisco et seront distribuées par Postes Canada.

Notons que l’Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord et la Ville de Baie-Comeau sont les deux partenaires de la première revue ÉconomiQ.

« La présente revue est et sera un moyen utile pour l’Alliance de communiquer avec des milliers de partenaires entrepreneurs et de faire briller nos projets rassembleurs », soutient l’Alliance des chambres de commerce.

« Ce nouveau magazine joue un rôle essentiel dans le renforcement du rayonnement de l’unicité et du dynamisme économique de notre territoire », enchaîne la directrice du Service de développement économique de la Ville de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis.

La prochaine édition de cette plateforme, qui vise à promouvoir une version dynamique et évoluée de la région, sera publiée à l’automne.