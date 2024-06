Route 138 ǀ Québec accorde 31 M$ au Conseil des Innus d’Unamen Shipu

Québec a signé une entente avec le Conseil des Innus d’Unamen Shipu pour la construction d’un pont sur la rivière Washicoutai, dans le cadre du prolongement de la route 138.

La réalisation de certains travaux se fait en collaboration avec les Premières Nations, afin qu’elles soient impliquées dans le développement du territoire, précise le cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

« L’objectif est de favoriser l’emploi pour les travailleurs locaux ainsi que les retombées économiques dans la région », indique le cabinet dans un communiqué.

Le gouvernement a signé une entente-cadre avec le Conseil des Innus d’Unamen Shipu en 2021, ce qui a permis d’entamer les travaux du tronçon entre Kegaska et La Romaine.

« La signature de la nouvelle entente annoncée aujourd’hui, et le financement accordé en vertu de celle-ci rendront possible la construction d’un pont sur la rivière Washicoutai, dans un secteur où les conditions géographiques, physiques et environnementales sont particulièrement difficiles », explique-t-on.

L’annonce est une étape importante dans le développement de la communauté, selon son chef, Raymond Bellefleur.

« Bâtir un pont ensemble, c’est un symbole puissant et poursuivre le travail de ceux qui nous ont précédés dans le développement de la route 138 est un privilège », a-t-il affirmé. « Le progrès accompli pour en arriver à cette annonce bénéficiera non seulement aux membres de ma communauté, en contribuant à rendre les déplacements des résidents plus sécuritaires, mais aussi à l’ensemble des résidents de la Basse-Côte-Nord puis, en assurant le développement économique et touristique du Québec, à l’ensemble des membres de notre société. »