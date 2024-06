Pas de pénurie à la SOPFEU

Avec l’été qui approche, la SOPFEU n’est pas impactée par la pénurie de main-d’œuvre. Le recrutement de pompier-forestier se passe bien de son côté.

Les démarches de recrutement se déroulent de novembre à janvier. « Après, il y a les entrevues et les tests physiques. Leur formation a commencé au début avril », indique la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu pour la Côte-Nord, Isabelle Gariepy.

« On a eu beaucoup plus de CV que par les années passées », ajoute-t-elle.

Pour ce qui est des combattants-auxiliaires, ils relèvent de compagnies sous-traitantes pour la SOPFEU.

Les pompiers-forestiers et les combattants-auxiliaires, à la base, font essentiellement le même travail. Le premier offre toutefois des possibilités d’avancement. Ils peuvent entre autres superviser.

« C’est un métier qui ne s’apprend pas juste en un an. Et ça prend au minimum un secondaire 5, et idéalement, une formation en foresterie. C’est différent du milieu municipal (pompier) », mentionne Mme Gariepy.

La porte-parole indique qu’il y a des pompiers forestiers qui sont en poste depuis plusieurs années, même s’il s’agit d’un travail saisonnier. Elle se rappelle très bien d’André Petitpas. « André, c’était un pompier de longue date, du temps de la Société de conservation, avant que ça devienne la SOPFEU au milieu des années 90. »