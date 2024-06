28 artistes nord-côtiers au Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle

Une délégation de la Côte-Nord, composée de 28 jeunes artistes, a participé au Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle du 30 mai au 2 juin à Thetford.

En plus des lauréats des finales régionales du concours, on retrouvait de jeunes techniciens, journalistes, organisateurs et participants libres qui ont pris part à un marathon de spectacles et de formations en arts de la scène en plus de quelques visites touristiques.

« Reconnu comme le plus grand rassemblement d’artistes amateurs au Québec, le RVPQ offre l’opportunité aux 6 numéros lauréats régionaux de se produire sur scène dans un cadre professionnel. Ce sont en tout 15 artistes qui ont brulé les planches lors des deux soirs de spectacle et nous en sommes très fiers », dévoile Catherine Gallant, coordonnatrice de Secondaire en spectacle pour la Côte-Nord.

Le Rendez-vous Panquébécois favorise aussi l’interaction entre les jeunes et aussi avec des professionnels du milieu artistique de tout le Québec.

La délégation nord-côtière comptait des jeunes de la polyvalente des Berges, la polyvalente des Rivières, l’école secondaire Serge-Bouchard, la polyvalente des Baies, l’école Uashkaikan, l’école Jean-du-Nord et Manikoutai, la polyvalente Horizon-Blanc ainsi que l’école Monseigneur-Labrie.

Un prix spécial

C’est pendant cet événement que Nicolas Perron, jeune artiste forestvillois, a appris qu’il avait été sélectionné pour le concours Jamais Trop Tôt du Festival International de la chanson de Granby où il interprétera une chanson écrite par un jeune artiste canadien.

« Ce prix, d’une valeur de 5 000 $, est une expérience que qui est offerte à seulement deux jeunes participants de Secondaire en spectacle au Québec », informe Mme Gallant, par voie de communiqué.

Nicolas séjournera au festival pendant 5 jours afin de préparer le spectacle concept de Jamais Trop Tôt et rencontrer d’autres jeunes artistes francophones de partout au Canada.