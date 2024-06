Uashat mak Mani-utenam se prépare à exploiter du fer en 2024

Uashat mak Mani-utenam est à la ronde finale de négociations avec ArcelorMittal pour l’exploitation d’une fosse de fer.

L’année dernière, à l’occasion du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, la minière avait offert une fosse de 13 millions de tonnes de minerai à Uashat mak Mani-utenam. La communauté va acquérir de l’expérience, à travers l’exploitation de la mine. Elle financera elle-même les opérations et engendrera les profits de la vente de minerai.

Lundi, le directeur général de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM), Ken Rock, a rencontré le président d’ArcelorMittal, Mapi Mobwano. Au rythme des négociations actuelles, il estime que les travaux devraient débuter cette année.

Pour gérer les opérations, la communauté innue a créé l’entreprise PMC Construction. Étant actionnaire majoritaire, la communauté a le contrôle sur ses activités.

Selon Ken Rock, il y a déjà suffisamment d’opérateurs qualifiés dans la communauté. Plusieurs travaillent déjà chez ArcelorMittal.

Cette année, le cercle économique avait lieu à HEC Montréal. Près de 300 participants ont participé à l’événement, qui se tenait en début de semaine. Ken Rock y a animé un panel avec Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, et Michael Sabia, PDG d’Hydro-Québec. Ce dernier y a réitéré la volonté de la société d’État de réparer les erreurs du passé.

M. Rock croit qu’il « y a un changement important au niveau des relations entre les Premières Nations et l’industrie comme Hydro-Québec ». Depuis peu, Hydro s’est ouvert à faire plus de partenariats avec les communautés autochtones.

« On parle pratiquement d’être co-actionnaires pour de futurs projets, donc on est vraiment à des années-lumière de ce qui se faisait il y a quelques années », suggère le DG de la SDEUM. « Maintenant, tout le monde sait que pour des projets, ça prend le consentement des Premières Nations. Et M. Sabia en est fort conscient ».

Pour Ken Rock, il est évident qu’on ne reviendra pas en arrière. « C’est une autre ère en termes de partenariat ».