Un premier résident d’Anticosti honoré à l’Ordre du Mérite Nord-Côtier

Pour la première fois depuis sa création en 1981, un résident de l’île d’Anticosti a fait son entrée à l’Ordre du Mérite Nord-Côtier.

Alain Malouin a reçu cet honneur, lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 2 juin, à la Salle Jean-Marc-Dion, à Sept-Îles. L’Ordre du Mérite Nord-Côtier permet de reconnaître des bénévoles d’exceptions.

M. Malouin s’est dit surpris d’avoir été sélectionné.

« Je suis très content. Quand on s’implique, on travaille par pour [des prix], ou on ne pense pas être reconnu pour ça », dit-il.

Impliqué depuis 1968 dans sa communauté, il a notamment fait partie du Cercle des loisirs d’Anticosti, du comité de citoyens, du Club Richelieu, du Club optimiste et bien d’autres.

Alain Malouin, premier résident de l’île d’Anticosti à être honoré par l’Ordre du Mérite Nord-Côtier. Photo courtoisie

Il affirme s’être investi dans autant de causes, parce qu’à la fin des années 1960 et début 1970, tout était à faire sur l’île d’Anticosti.

Parmi les projets auxquels il est le plus fier d’avoir participé, il affirme sans détour la construction de l’aréna de l’île. Il s’était grandement impliqué dans la campagne de financement, pour ainsi venir boucler le financement de l’infrastructure.

Marcel Bourque (Baie-Johan Beetz), Chantal Pitt (Sept-Îles) et Pierre Rouxel (Sept-Îles) ont également été reçus comme membre. Nicole Lessard (Natashquan) l’a été à titre posthume.

Un certificat d’honneur et de mérite a été remis au Club de Ski de Fond et raquette de Sept-Îles, pour sa contribution au développement des deux sports d’hiver, ainsi qu’à la Société d’horticulture de Sept-Îles, pour sa contribution à l’amélioration pour l’embellissement paysager de la ville.