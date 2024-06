Un plan est adopté pour l’embauche des personnes handicapées

La Table de concertation régionale pour l’intégration en emploi des personnes handicapées souhaite valoriser le développement des compétences de sa clientèle.

C’est dans le cadre de l’adoption de son Plan de travail 2024-2026 le 2 mai que la Table a émis ses priorités pour une planification et une pérennisation de ses actions.

Ce nouveau plan de travail s’inspire des mesures précédentes et vise à assurer de la participation des acteurs concernés aux travaux de la Table et valoriser l’embauche des personnes handicapées, de même que leur intégration et leur maintien en emploi.

Pour atteindre ses objectifs, il est essentiel que la Table et ses outils soient mieux connus des employeurs locaux et régionaux. Ces derniers doivent être informés et outillés sur les pratiques d’embauche favorables aux personnes handicapées.