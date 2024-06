Pakua Shipi a maintenant une bibliothèque

Les membres de la communauté de Pakua Shipi en Basse-Côte-Nord ont accès à une bibliothèque. Une première dans une communauté innue depuis plusieurs années.

Ce projet lancé il y a plus d’un an et demi est le fruit d’une collaboration du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN) et de différents partenaires. En mai, une équipe du RBCN s’est rendue à Pakua Shipi pour procéder au montage de l’ameublement, à l’installation du système informatique et à la formation de personnel.

L’équipe a classé plus de 500 livres en langue innue, française et anglaise. Puisque la bibliothèque est située dans le même bâtiment que la Maison des jeunes, plusieurs livres sont principalement destinés à cette clientèle. Des œuvres sont aussi disponibles pour les enfants et tous les membres de la communauté. Ils auront accès à plus de 4 700 livres numériques et audio, 5 000 revues et magazines en ligne, en plus d’une dizaine de ressources numériques et des outils d’animation.

« Les enfants auront beaucoup de plaisir avec la valise thématique sur la forêt, dans laquelle se trouvent des livres, des jeux, des activités, une heure du conte et des surprises ! », mentionne Joël Vincent Cyr, bibliothécaire au Centre de services scolaire du Littoral. « Pour les ados, jeux d’évasion et mission spatiale à découvrir ».

Le goût de la lecture

La directrice de l’école Pakuaushipu, Lucie Laliberté, avait à cœur l’aboutissement de ce projet. L’implantation de cette bibliothèque l’aidera à atteindre l’objectif de l’école de développer le goût de la lecture chez les jeunes.

« Lire n’est pas une habitude qui est acquise. Mais avec un nouvel endroit dédié aux livres, on favorise le plaisir de lire autant chez les enfants, que chez les parents », dit Lucie Laliberté via communiqué. Elle souhaite que les familles découvrent le plaisir autour de la lecture et le temps de qualité que cela procure. « Lire avant le dodo, c’est un beau moment parent-enfant. Si, avec la bibliothèque, on peut aider des familles à créer ce lien, on aura réussi notre mission », dit-elle.

L’ouverture officielle se déroulera le 4 juin à 17 h.

Pour la période estivale, la bibliothèque sera ouverte le mardi de 17 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h.