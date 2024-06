Début des travaux au CPE Nid d’hirondelle à Sept-Îles

Les travaux pour le projet d’agrandissement du Centre de la petite enfance (CPE) Nid d’hirondelle de Sept-Îles sont commencés.

Les premières démarches pour la réalisation de l’agrandissement datent de 2022. La directrice du CPE, Line Chiasson, est vraiment très contente du début des travaux. Elle se concentre sur cette première étape d’agrandissement, qui permettra la création de 21 places, soit cinq poupons et 16 enfants de 18 mois et plus.

« On ne sera pas prêts à accueillir de nouveaux enfants avant la fin septembre », dit-elle. « Mais autant pour les parents que le personnel, ça donne un air d’aller. Tout le monde est content de voir que finalement, ça aboutit. »

Rappelons que la Ville de Sept-Îles avait cédé trois terrains pour les projets de Nid d’hirondelle, soit pour l’agrandissement et la construction d’une nouvelle installation.

La construction du nouveau CPE n’est pas prévue prochainement. La directrice affirme que ce ne sera pas avant 2026. L’échéancier exact du projet n’est pas connu, pour l’instant. Toutefois, les places pour cette installation sont accordées par le gouvernement.