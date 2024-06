Une course colorée pour l’Institut d’enseignement de Sept-Îles

Il y aura toutes sortes de couleurs au parc de l’Anse le dimanche 9 juin. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles tient sa Course des couleurs.

L’invitation est lancée aux jeunes, aux adultes et aux familles.

Le premier départ de la Course aux couleurs, au profit du Club de course de l’IESI, sera donné à 9h pour le volet familial. Le parcours sera de 1,5 km. À 10h, ce sera au tour des adolescents et des adultes d’y aller pour 3,5 km.

Les deux distances peuvent aussi se faire à la marche.

L’inscription est au coût de 10$ pour les enfants et de 30$ pour les adultes.

Le montant comprend l’entrée, le dossard et une paire de lunettes solaires colorées. Pour les équipes de quatre personnes ou plus, un rabais de 4$ par coureur sera offert.

Les inscriptions se font par courriel à audrey.poitras@iesi.in. Le paiement doit se faire par virement Interac.