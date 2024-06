Les débardeurs Métallos de Sept-Îles appuient financièrement ceux de Québec

Les Métallos qui représentent les quelque 80 débardeurs du Port de Sept-Îles versent un appui financier de 8 000 $ aux 80 débardeurs de QSL à Québec.

Les 80 débardeurs de QSL à Québec sont en lockout depuis septembre 2022. Les Métallos mentionnent que le conflit de conflit de travail s’éternise en raison de l’absence d’une loi anti-briseurs de grève pour les travailleurs sous juridiction fédérale.

« Nous connaissons leurs réalités, nous faisons le même travail, souvent pour le même employeur », fait valoir le président de la section locale 2015, François Haché. Les travailleurs sont eux aussi touchés par les enjeux d’horaires difficiles et de conciliation travail-famille.

« L’arrimeur QSL et la Société des arrimeurs se comportent d’une manière horrible en maintenant des familles dans al précarité pendant 20 mois. C’est important pour nous de les soutenir et de montrer qu’on se tient, entre débardeurs et entre syndiqués », mentionne par communiqué François Haché.

Ce premier don d’un syndicat Métallos marque le coup d’envoie d’une campagne d’appui à plus large échelle de l’ensemble du Syndicat Métallos.

Le syndicat dénonce le fait que des employés sont sans revenu depuis le début du conflit. « Tout cela parce qu’ils osent demander des conditions de travail et de vie décentes pour leurs familles », affirme le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux. Il compte lancer un appel aux dons dans toutes les sections locales Métallos. « Ce conflit est un bon exemple de l’urgence d’adopter enfin une loi anti-briseurs de grève pour les travailleurs sous juridiction fédérale », dit-il.