Le Nord-Côtier Patrick Lévesque se dit privilégié 

Les fins de semaine du Lebelois Patrick Lévesque sont très occupées à cette période-ci de l’année. Actuellement en Colombie-Britannique, il se dit privilégié de pouvoir exercer sa passion même si les événements ne se sont pas déroulés toujours comme il l’espérait.

Le copilote Patrick Lévesque se sent d’attaque pour la troisième manche du Championnat des rallyes canadiens qui aura lieu les 7 et 8 juin à Merrit, soit à 300 km de Vancouver.

Depuis la première étape au Perce-Neige de Maniwaki, Lévesque avait hâte de retourner du côté passager direction adrénaline.

C’est au Rocky Mountain Rally à Radium en Colombie-Britannique que le calendrier a repris. « Nous avons malheureusement eu un bris mécanique lors de notre deuxième journée », lance-t-il.

Malgré la déception, Patrick Lévesque explique qu’il s’agit « d’apprentissages ». La haute altitude pourrait être à l’origine de ce bris de la pompe à essence. « Ça reste un problème de privilégié », confie-t-il. Selon lui, pouvoir faire des courses dans de si beaux paysages l’emporte sur la déception.

Son partenaire Sébastien Clark et lui-même tournent déjà la page et se concentrent sur le prochain événement dans quelques jours à Merrit.

Les 24 et 25 mai, le Lebelois a eu l’occasion de participer au championnat provincial Rallye Sport Québec (RSQ) et Championnat de l’est canadien (CREC) en Beauce. « J’ai eu l’opportunité de remplacer le copilote de Nicolas Laverdière à bord de la Ford Fiesta ST de classe production deux roues motrices », explique-t-il. Avec des objectifs « modestes », ils ont réussi à dénicher un cinquième rang au général et ils ont été à la tête des 13 voitures à deux roues motrices inscrites sur un total de 28.