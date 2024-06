Crise santé ǀ Des inquiétudes sur la Côte-Nord pour les semaines à venir

La présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Meggie Richard, retient l’écoute et l’ouverture à trouver des solutions de la part de Christian Dubé, suite à la rencontre tenue entre lui et des élus de la région, au cours des derniers jours.

« Il nous a aussi assuré qu’on serait priorisé pour le déploiement des équipes volantes », a-t-elle rapporté au Nord-Côtier.

Les élus ont profité de cette rencontre pour marteler leur message que la Côte-Nord est unique et qu’elle est beaucoup plus touchée par la fin de l’usage de la main-d’œuvre indépendante, comparée à d’autres régions.

Ils ont aussi affirmé qu’il était inacceptable qu’un seul patient soit transféré dans des centres urbains, pour des services qui doivent être offerts en région.

« On doit trouver des solutions rapidement, pour qu’en 2026, on réussisse à combler les postes occupés par la main-d’œuvre indépendante », a martelé Mme Richard.

Il reste toutefois des inquiétudes pour les prochaines semaines, quant au réseau de la santé.

« Il y a de l’aide qui arrive au fur et à mesure, mais on sait à quel point le réseau est fragile. On est très inquiets pour les prochaines semaines. On espère vraiment que le ministre [Dubé] va avoir entendu nos doléances. La Côte-Nord doit être mise en priorité pour trouver des solutions à long terme, parce qu’on ne peut pas tolérer une situation comme celle qu’on vit présentement. »