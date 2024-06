Travaux sur la route 138 à Rivière-au-Tonnerre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalisera des travaux d’asphaltage sur la route 138 à Rivière-au-Tonnere. Plus précisément, ils auront lieu à l’est de la rivière Manitou, entre les kilomètres 1088 et 1100.

Les travaux se dérouleront du 3 au 30 juin 2024.

Les automobilistes devront être prudents dans le secteur. La circulation se fera en alternance à l’aide de signaleurs, de véhicule escorte, de barrières et de feux.