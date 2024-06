Fermeture de la passerelle à la promenade du Vieux-Quai

D’importants travaux seront menés sur le quai appartenant à la Réserve navale Jolliet à Sept-Îles

Il était rendu pratiquement inutilisable avec l’usure.

« Les réparations sont nécessaires, d’autant plus que d’autres organisations (SQ, GRC, etc.) utilisaient nos quais, et leur présence à l’eau facilite une vitesse de réponse en cas de besoin », explique Hugo Porlier, Officier d’affaires publiques pour les Forces armées canadiennes.

Les travaux devraient durer plusieurs semaines. La passerelle sur la promenade du Vieux-Quai n’est plus accessible.