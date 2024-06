Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La Côte-Nord en casse-tête

Le Septilien Jean-Phillip Grenier transposera quelques-unes de ses photos touristiques en casse-tête de 1 000 morceaux.

Un bébé transféré de Baie-Comeau à Québec sans sa mère

En point de presse le 28 mai, le député du Parti québécois, Joël Arsenau, a dénoncé le transfert d’un nouveau-né de Baie-Comeau à Québec sans sa mère, dans la foulée de la crise des soins de santé qui frappe de plein fouet la Côte-Nord.

Un pas de plus vers la reprise des travaux à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Arrêté depuis près d’un an, le chantier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre s’approche d’une reprise, tandis que l’entrepreneur démontrera comment il entend faire les travaux correctifs dans les prochains jours.

Direction Paris pour le Port-Cartois Charles Paquet

Charles Paquet a fait ce qu’il avait à faire. Il ne lui reste qu’à attendre l’annonce officielle de Triathlon Canada et du Comité olympique canadien pour Paris 2024.

La protection du saumon de la Moisie compromise

L’obligation, pour les pêcheurs récréatifs, de remettre obligatoirement à l’eau les saumons de plus de 63 cm pêchés cette saison dans les rivières Moisie, Natashquan et Saint-Jean décrétée récemment par le MELCCFP pourrait sérieusement compromettre la mission de protection de la ressource des organismes à but non lucratif qui s’y consacre comme l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM).

Paul Arcand dénonce une directive du CISSS de la Côte-Nord concernant les patients aînés

L’animateur de radio Paul Arcand a dénoncé une directive rédigée par le CISSS de la Côte-Nord, dont il a obtenu copie, lors de sa revue de presse ce matin. Selon le mémo qu’il a reçu daté du 24 mai, des responsables de certains hôpitaux de la région pourront expulser des patients aînés qui refusent d’être transférés dans un CHSLD.

C’est parti pour le montage des éoliennes d’Apuiat

Après l’impressionnante livraison des pièces qui a commencé, l’assemblage des éoliennes est lancé sur le site du chantier Apuiat.

Salle Jean-Marc Dion | Souldia, Broue, Jérémy Demay et bien plus

Alors que la saison actuelle tire à sa fin à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, une autre se dessine. La programmation de la saison été/automne amènera certainement les gens à se sentir rattachés à au moins un des rendez-vous.